Трамп рассказал об общении с Путиным

Трамп сообщил, что ведет переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил о своем общении с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости.

«Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним переговоры», — ответил американский лидер на вопрос о своем последнем общении с Путиным.

Трамп также добавил, что поддерживает контакты с Владимиром Зеленским в рамках попыток урегулирования конфликта на Украине.

Президент США верит, что урегулирование конфликта на Украине достижимо. «Мы работаем над ситуацией между Россией и Украиной», — заявил Трамп.