18:50, 26 апреля 2026Мир

Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Президент США Дональд Трамп надеется, что урегулирование конфликта на Украине достижимо. Об этом он заявил в интервью Fox News, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон продолжает попытки разрешить этот конфликт. «Надеюсь, мы добьемся этого», — сказал он.

«Мы работаем над ситуацией между Россией и Украиной», — заявил Трамп.

Он заявил, что общается с президентом России Владимиром Путиным. «Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним переговоры», — ответил американский лидер на вопрос о своем последнем общении с Путиным.

Трамп также добавил, что поддерживает контакты с Владимиром Зеленским в рамках попыток урегулирования конфликта на Украине.

