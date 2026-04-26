Трамп пообещал большую победу над Ираном

Трамп: Война с Ираном закончится очень скоро, и мы одержим большую победу

Вооруженный конфликт с Ираном закончится «очень скоро». Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

В разговоре с журналистами Трамп пообещал, что война США с Ираном закончится в ближайшее время и пообещал «большую победу». «Мы проделали отличную работу, и все это очень скоро закончится», — отметил американский президент.

В начале апреля Дональд Трамп уже говорил о победе над Ираном. «Полная и безоговорочная победа. 100 процентов. В этом нет никаких сомнений», — назвал достижение двухнедельного прекращения огня в конфликте с Ираном 45-й и 47-й президент Соединенных штатов.

В середине апреля бывший американский чиновник Нейт Свонсон заявил, что президент США Дональд Трамп не сможет заставить трансформироваться только что выигравшую войну систему Ирана. «Иран будет заключать соглашения только в том случае, если они будут представлять его интересам», — сказал он.