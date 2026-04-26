18:49, 26 апреля 2026

Трамп пообещал большую победу над Ираном

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Вооруженный конфликт с Ираном закончится «очень скоро». Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

В разговоре с журналистами Трамп пообещал, что война США с Ираном закончится в ближайшее время и пообещал «большую победу». «Мы проделали отличную работу, и все это очень скоро закончится», — отметил американский президент.

В начале апреля Дональд Трамп уже говорил о победе над Ираном. «Полная и безоговорочная победа. 100 процентов. В этом нет никаких сомнений», — назвал достижение двухнедельного прекращения огня в конфликте с Ираном 45-й и 47-й президент Соединенных штатов.

В середине апреля бывший американский чиновник Нейт Свонсон заявил, что президент США Дональд Трамп не сможет заставить трансформироваться только что выигравшую войну систему Ирана. «Иран будет заключать соглашения только в том случае, если они будут представлять его интересам», — сказал он.

    Последние новости

    Трамп пообещал большую победу над Ираном

    Лидер РПЛ обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура

    Трамп заявил о разочаровании НАТО

    Позицию стран ЕС по облегченному членству для Украины сравнили с отказом

    Трамп рассказал об общении с Путиным

    Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине

    Трамп рассказал о самочувствии после покушения

    Пожилая женщина расправилась с мужем и придумала оригинальное оправдание

    В Европе испугались последствий решения ЕС против России и Китая

    Главнокомандующий ВСУ признал наступление России по всей линии фронта

    Все новости
