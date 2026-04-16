В США признали победу Ирана

NYT: Трамп не сможет заставить трансформироваться победившую систему Ирана

Президент США Дональд Трамп не сможет заставить трансформироваться только что выигравшую войну систему Ирана. Победу Тегерана в конфликте признал бывший американский чиновник Нейт Свонсон, сообщает The New Tork Times (NYT).

По его словам, иранское правительство не собирается уступать требованиям главы Белого дома в переговорах, «так же, как и на поле боя».

«Иран будет заключать соглашения только в том случае, если они будут представлять его интересам», — сказал он. Экс-чиновник добавил, что, скорее всего, эти документы будут незначительными и иметь исключительно практический характер.

Ранее телеканал CNN отметил, что хаотичная и беспорядочная риторика американского лидера указывает на его желание заключить мирное соглашение с Ираном.