Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:38, 16 апреля 2026Мир

В США заявили об «отчаянии» Трампа из-за Ирана

СNN: Хаотичная риторика Трампа говорит о желании заключить сделку с Ираном
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Хаотичная и беспорядочная риторика президента США Дональда Трампа указывает на его желание заключить мирное соглашение с Ираном. К такому выводу пришел телеканал CNN.

«Попытка затруднить понимание оппонентом ваших целей имеет свои ограничения как переговорная стратегия и может отдавать растерянностью и отчаянием. И эта неразбериха, намеренная или случайная, подчеркивает, насколько Трампу нужна сделка», — указано в сообщении.

Отмечается, что с учетом роста инфляции и цен на бензин в США Трамп теряет поддержку «открыто бунтующих» сторонников MAGA, что также указывает на необходимость сделки с Тегераном.

Ранее Трамп задумался о возобновлении ударов по Ирану в связи с провальными переговорами. По словам некоторых американских чиновников, таким образом Вашингтон хочет подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Живите честно». Боевой летчик-военблогер покончил с собой на фоне подозрений в дискредитации Российской армии

    Безбилетник проехался в автобусе и стал фигурантом уголовного дела по трем статьям

    В США заявили об «отчаянии» Трампа из-за Ирана

    Россиянам назвали условие увольнения за критику начальства

    Названы самые выгодные для ввоза из Китая машины

    Найден способ снизить риск болезни Альцгеймера через питание

    Стало известно о больших потерях в «подразделениях Сырского»

    У экс-кандидата в губернаторы Петербурга прошли обыски

    Школьница подсыпала взрослым снотворное и была изнасилована

    В российском городе отменили занятия в школах после атаки беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok