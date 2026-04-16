В США раскрыли желание Трампа в отношении Ирана

WSJ: Трамп заявил о желании как можно скорее завершить войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп выразил желание как можно скорее завершить военный конфликт с Ираном. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как стало известно изданию, американский лидер убежден, что единственным способом вернуть Тегеран за стол переговоров является усиление давления на Исламскую Республику. При этом, как отмечает WSJ, операция США в Иране проходит «идеально».

Ранее глава Белого дома задумался о возобновлении ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде важной транспортной артерии в связи с провальными переговорами. По словам некоторых американских чиновников, таким образом Вашингтон хочет подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания. 12 апреля лидеры стран провели телефонный разговор.