Трамп задумался возобновить удары по Ирану

WSJ: Трамп рассматривает идею возобновить удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива на фоне провала переговоров,. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.

По словам американских чиновников, таким образом Вашингтон хочет подтолкнуть Тегеран пойти на уступки. Собеседники издания добавили, что глава Белого дома также мог бы возобновить полномасштабную бомбардировочную кампанию. В то же время официальные лица отметили, что это менее вероятно, «учитывая перспективу дальнейшей дестабилизации региона и нежелание президента вести затяжные военные конфликты».

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США и Иран не подписали соглашение о взаимопонимании на переговорах в Исламабаде из-за действий американской стороны. Он объяснил, что Тегеран столкнулся с «максимализмом, постоянным изменением условий и ригидностью».