Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:05, 13 апреля 2026Мир

Трамп задумался возобновить удары по Ирану

WSJ: Трамп рассматривает идею возобновить удары по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива на фоне провала переговоров,. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.

По словам американских чиновников, таким образом Вашингтон хочет подтолкнуть Тегеран пойти на уступки. Собеседники издания добавили, что глава Белого дома также мог бы возобновить полномасштабную бомбардировочную кампанию. В то же время официальные лица отметили, что это менее вероятно, «учитывая перспективу дальнейшей дестабилизации региона и нежелание президента вести затяжные военные конфликты».

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США и Иран не подписали соглашение о взаимопонимании на переговорах в Исламабаде из-за действий американской стороны. Он объяснил, что Тегеран столкнулся с «максимализмом, постоянным изменением условий и ригидностью».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok