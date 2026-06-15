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Забота о себе
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18:40, 15 июня 2026Забота о себе

Врач назвал главную опасность застревания в лифте

Бывший врач скорой помощи Звонков: Застревание в лифте не угрожает жизни
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Бывший врач скорой помощи Андрей Звонков рассказал, что может произойти с человеком, который застрял в лифте. Главную опасность этой ситуации Звонков назвал в беседе с изданием РИАМО.

По словам специалиста, самое страшное в таких обстоятельствах — это паника. Он объяснил, что у некоторых людей, когда они застревают в лифте, может начаться паническая атака, из-за чего расход кислорода увеличивается. При этом Звонков отметил, что людей спасают намного раньше, чем концентрация углекислого газа становится опасной для жизни.

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«Проблема осталась только одна – дождаться помощи, не поддаваясь панике. Нужно вызвать МЧС, и обслуживающие организации. Даже из лифтов людей спасают меньше, чем за час. Это все неприятно, но жизни не угрожает», — добавил бывший врач скорой помощи.

Ранее кардиолог Ирина Васильева рассказала, что некоторые популярные методы оздоровления на самом деле бесполезны. Так, по ее словам, капельницы молодости являются самыми ненужными и дорогими процедурами.

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