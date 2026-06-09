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Забота о себе
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08:30, 9 июня 2026Забота о себе

Врач разоблачила три неработающих метода оздоровления организма

Кардиолог Васильева назвала капельницы молодости дорогим фарсом
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Кардиолог Ирина Васильева разоблачила три метода оздоровления организма, которые пользуются популярностью у россиян, но не приносят результата. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Так называемые капельницы молодости и различные программы детоксикации организма Васильева назвала самым ненужным и дорогим фарсом. «В подавляющем большинстве случаев все, что необходимо, можно получить через ЖКТ. А детокс — это наши собственные печень и почки», — пояснила она.

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БАДы, по мнению врача, тоже не работают. Так, большинство раскрученных добавок «просто организуют дорогую мочу», убеждена она. Кроме того, доктор подвергла критике различные оздоровительные гаджеты. «Человек думает: "Если я соберу все цифры о своем теле, я смогу перехитрить старость и генетику". На деле гипердиагностика приводит лишь к одному — тяжелому неврозу», — предупредила Васильева.

Ранее кардиолог Валентина Гавриляк рассказала, как жара влияет на сердце. Людям с лишним весом она посоветовала соблюдать в такую погоду особую осторожность.

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