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18:50, 15 июня 2026Мир

Командующего люфтваффе раскритиковали после угроз в адрес России

Дагделен раскритиковала командующего ВВС Германии Нойманна после угроз в адрес России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Севим Дагделен раскритиковала командующего военно-воздушными силами (ВВС) Германии Хольгера Нойманна после его угроз в адрес России. Соответствующая публикация появилась на ее странице в социальной сети X.

«О, конечно, давайте последуем по стопам дедушек и пойдем на Москву. Что же может пойти не так?» — написала она.

Ранее командующий люфтваффе Нойманн в интервью газете Telegraph заявил, что в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Черного моря.

После этого заявления официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Нойманна неонацистом.

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