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17:30, 15 июня 2026Мир

Захарова ответила главе ВВС Германии на слова о Калининграде

Захарова назвала главу ВВС Германии неонацистом после слов о Калининграде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова одним словом охарактеризовала командующего военно-воздушными силами (ВВС) Германии Хольгера Нойманна. Соответствующий комментарий дипломат дала РИА Новости в ответ на заявление немецкого генерала о гипотетических действиях НАТО.

«Неонацист», — сказала Захарова.

Ранее Нойманн в интервью британской газете Telegraph заявил, что в случае конфликта с Россией Североатлантический альянс будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Черного моря.

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