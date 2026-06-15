Захарова ответила главе ВВС Германии на слова о Калининграде

Захарова назвала главу ВВС Германии неонацистом после слов о Калининграде

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова одним словом охарактеризовала командующего военно-воздушными силами (ВВС) Германии Хольгера Нойманна. Соответствующий комментарий дипломат дала РИА Новости в ответ на заявление немецкого генерала о гипотетических действиях НАТО.

«Неонацист», — сказала Захарова.

Ранее Нойманн в интервью британской газете Telegraph заявил, что в случае конфликта с Россией Североатлантический альянс будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Черного моря.