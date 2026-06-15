В российском регионе раскрыли схему с замаскированным золотом на десятки миллионов рублей

В Якутии пресекли нелегальный оборот золота на ₽58 млн, добытого под видом геологоразведки

В Якутии пресекли нелегальный оборот шлихового золота на 58 миллионов рублей, добытого под видом геологоразведки. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 191 УК РФ («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга»).

Полицейские остановили грузовик с полуприцепом, с грузом — промышленным прибором для промывки золота и хозяйственной бытовкой. Машину остановили на 926-м километре автодороги Р-504 «Колыма». За рулем грузовика находился 58-летний мужчина из Бурятии, а в кабине — 35-летний житель Московской области, который являлся начальником участка подрядной золотодобывающей организации. В прицепе силовики нашли ТС вагончик с шестью контейнерами, которые были наполнены концентратом с частицами желтого металла.

Содержимое было направлено на экспертизу. Ее результаты показали, что внутри контейнеров находится россыпное шлиховое золото общим весом около шести килограммов стоимостью 58 миллионов рублей.

По данным правоохранителей, золото было добыто в Оймяконском районе на участке ручья Диринь-Юрях. Подрядная организация производила извлечение драгоценного металла без разрешительных документов. Выяснилось, что работы велись по заказу местной золотодобывающей компании, которую лишили лицензии в 2024 году. Злоумышленники маскировали незаконную деятельность под геологоразведку. Изъятый концентрат перевозился на другое месторождение золота.

Ранее сообщалось, что СК России передал в военный суд уголовное дело о контрабанде драгоценных металлов стоимостью 41 миллион рублей.