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Силовые структуры
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17:12, 5 июня 2026Силовые структуры

Российский прапорщик оказался среди «золотых» контрабандистов

СК передал в военный суд дело о контрабанде из РФ драгметаллов на ₽41 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России передал в военный суд для рассмотрения по существу уголовное дело о контрабанде драгоценных металлов стоимостью 41 миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
 
В совершении преступления обвиняются Руслан Абдулханов, Абдуллахи Исаев, а также старший прапорщик запаса Евгений Милехин. По данным следствия, в октябре 2025 года Абдулханов получил заказ на незаконную перевозку в Турцию 28 кустарно изготовленных золотых и серебряных слитков. В его выполнении ему оказали помощь двое товарищей.
 
Контрабанду должен был пронести через «зеленый» коридор в аэропорту Исаев, однако его остановили сотрудники правоохранительных органов и изъяли ценный груз. Все трое фигурантов дела находятся под стражей. В ходе следствия было арестовано имущество Исаева и Милехина на общую сумму 700 тысяч рублей.
 
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае суд приговорил двоих граждан Китая, которые хотели незаконно вывезти из России золото на 9,8 миллиона рублей.

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