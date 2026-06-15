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18:45, 15 июня 2026Ценности

Отар Кушанашвили назвал Киркорова больным из-за тяги к пластике

Шоумен Отар Кушанашвили назвал певца Киркорова больным из-за пластики носа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили резко высказался о новой внешности певца Филиппа Киркорова. Комментарий появился в новом выпуске шоу «Каково?!» на YouTube.

Журналист раскритиковал 59-летнего исполнителя из-за тяги к пластике, назвав его больным. По словам Кушанашвили, он совершенно не понимает, зачем Киркоров захотел в столь зрелом возрасте корректировать внешний вид.

«Напомню, хозяину вздернутого носика уже без малого 60. Человек, которого любят миллионы, и ведет себя как прокаженный, как больной, как зараженный чумой, переделывает нос в 60 лет за шаг до переступления порога вечности», — заявил Кушанашвили.

При этом шоумен добавил, что наиболее его удивляет убежденность артиста в собственной уникальности. Он подчеркнул, что даже мировые знаменитости относятся к славе более сдержанно и не считают себя незаменимыми. В пример он привел испанского футбольного тренера Пепа Гвардиолу, который не раз уточнял, что не считает себя тем, кого будут помнить вечно.

В ноябре 2025 года Отар Кушанашвили высказался о внешности Вали Карнавал. Так, глядя на снимок указанной исполнительницы, журналист отметил, что у многих молодых знаменитостей похожи губы и установлены виниры.

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