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18:43, 15 июня 2026Россия

Кадыров заявил о ликвидации системы Starlink ВСУ на СВО

Глава Чечни Кадыров заявил о ликвидации штурмовой группы и системы Starlink ВСУ на СВО
Майя Назарова

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации штурмовой группы и системы спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) на специальной военной операции (СВО). Подробности политик привел в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что также удалось ликвидировать расчет операторов вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Отлично отработали буквально все — от операторов аэроразведки до расчетов ударных БПЛА, которые точными сбросами и ударами FPV-дронов уничтожали цели и пресекли попытку врага реализовать свои планы», — подчеркнул чеченский глава.

Украинская сторона понесла ощутимые потери в живой силе, технических средствах и инженерных сооружениях, указал Кадыров.

До этого сообщалось, что в Харьковской области подразделения батальона «Запад-АХМАТ» Минобороны России совместно с ОМВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики (под руководством Рустама и Исмаила Агуевых) выполняли боевые задачи во взаимодействии с 15-й отдельной ротой специального назначения, 26-м отрядом специального назначения, а также 82-м мотострелковым полком МО РФ.

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