Иран объяснил срыв подписания соглашения с США

Аракчи: Иран и США не подписали соглашение в Исламабаде из-за Вашингтона

США и Иран не подписали соглашение о взаимопонимании на переговорах в Исламабаде из-за действий американской стороны. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в Telegram.

«Когда до подписания исламабадского меморандума оставалось совсем немного, мы столкнулись с максимализмом, постоянным изменением условий и ригидностью», — сообщил он.

По словам министра, Иран, в свою очередь, вел переговоры добросовестно и отправил на встречу с американской делегаций «представителей высочайшего за последние 47 лет уровня».

Ранее бывший американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что переговоры Вашингтона и Тегерана не увенчались успехом главным образом потому, что условия США не соответствовали международному праву и представляли собой принуждение, замаскированное под переговоры.