01:12, 13 апреля 2026

Иран объяснил срыв подписания соглашения с США

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

США и Иран не подписали соглашение о взаимопонимании на переговорах в Исламабаде из-за действий американской стороны. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в Telegram.

«Когда до подписания исламабадского меморандума оставалось совсем немного, мы столкнулись с максимализмом, постоянным изменением условий и ригидностью», — сообщил он.

По словам министра, Иран, в свою очередь, вел переговоры добросовестно и отправил на встречу с американской делегаций «представителей высочайшего за последние 47 лет уровня».

Ранее бывший американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что переговоры Вашингтона и Тегерана не увенчались успехом главным образом потому, что условия США не соответствовали международному праву и представляли собой принуждение, замаскированное под переговоры.

    Последние новости

    Венгерская оппозиция с разгромным перевесом побеждает на выборах в парламент. Премьер Орбан уже признал поражение

    В Словакии назвали победу Мадьяра «черным днем» для Венгрии

    Названы сроки выборов нового премьера Венгрии на фоне поражения партии Орбана

    В Эстонии нашли еще один украинский беспилотник

    Глава МИД Ирана обвинил США в «изменении правил игры»

    Иран объяснил срыв подписания соглашения с США

    Будущий премьер Венгрии призвал президента уйти в отставку

    Стало известно о планах Израиля по новым ударам в Иране

    Супермодель примерила на камеру бикини в честь 61-летия и удивила фанатов

    Врач оценил эффективность профилактики рака простаты с помощью секса

    Все новости
