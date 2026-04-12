21:51, 12 апреля 2026Мир

В США раскрыли главную причину провала переговоров с Ираном

Марина Совина
Марина Совина

Фото: Stephen Chung / Globallookpress.com

Переговоры США и Ирана в Исламабаде провалились. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик на своей странице в соцсети X.

По его утверждению, встреча делегаций не увенчалась успехом главным образом потому, что условия американской стороны не соответствовали международному праву и представляли собой просто принуждение, замаскированное под переговоры.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил оставить Иран без электричества на десять лет. «Мы можем ударить по ним. Мы можем всех их уложить», — заявил он.

