Трамп пригрозил оставить Иран без электричества на 10 лет

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану фразой «мы можем всех их уложить», заявив, что оставит ближневосточную страну без электричества на 10 лет. Об этом он рассказал в эфире Fox News, слова американского лидера передает РИА Новости.

«Мы можем ударить по ним. Мы можем всех их уложить так, что вы не сможете получать электричество на протяжении десяти лет», — заверил Трамп. Он также допустил уничтожение мостов исламской республики.

Ранее The New York Times назвал морскую блокаду США Ормузского пролива актом войны. Издание написало, что это решение будет иметь серьезные последствия для многих стран.