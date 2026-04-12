12 апреля 2026

Трамп пригрозил Ирану фразой «мы можем всех их уложить»

Зарина Дзагоева
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану фразой «мы можем всех их уложить», заявив, что оставит ближневосточную страну без электричества на 10 лет. Об этом он рассказал в эфире Fox News, слова американского лидера передает РИА Новости.

«Мы можем ударить по ним. Мы можем всех их уложить так, что вы не сможете получать электричество на протяжении десяти лет», — заверил Трамп. Он также допустил уничтожение мостов исламской республики.

Ранее The New York Times назвал морскую блокаду США Ормузского пролива актом войны. Издание написало, что это решение будет иметь серьезные последствия для многих стран.

    Последние новости

    Путин назвал полет Гагарина в космос осуществлением мечты человечества

    В США обеспокоились превосходством России в производстве БПЛА

    Благодатный огонь привезли в главный храм Крыма

    Глава «Роскосмоса» поздравил соотечественников с Пасхой

    Россияне возложили цветы к памятнику Гагарину в Буэнос-Айресе

    В России оценили финансовые последствия выхода США из ВОЗ

    Спасшей десятки человек гигантской крысе-саперу поставили памятник

    «Локомотив» вырвал ничью у махачкалинского «Динамо» в матче РПЛ

    Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае помощи Ирану

    Путин заявил о работе космического потенциала России на суверенитет и безопасность

    Все новости
