Трамп заявил о полной и безоговорочной победе США

Трамп: Прекращение огня стало полной и безоговорочной победой США

Достижение двухнедельного прекращения огня в конфликте с Ираном стало полной и безоговорочной победой Вашингтона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству AFP, на которое ссылается CNN.

«Полная и безоговорочная победа. 100 процентов. В этом нет никаких сомнений», — заявил американский лидер.

При этом Трамп не стал отвечать на вопрос о том, планирует ли он воплотить свои прежние угрозы уничтожить иранскую гражданскую инфраструктуру в случае нарушения соглашения. В ходе интервью он отметил, что журналистам «самим придется это увидеть».

Ранее глава Белого дома заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. До этого американский лидер угрожал уничтожить всю иранскую цивилизацию и поставил дедлайн для Тегерана, который должен был истечь 8 апреля в 4:00 по московскому времени.