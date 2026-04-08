США согласились на двухнедельное перемирие с Ираном

Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, такое решение принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром. Глава Белого дома также отметил, что стороны близки к заключению окончательного мирного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к Трампу по ситуации на Ближнем Востоке. По мнению политика, дипломатические усилия «уверенно продвигаются вперед и потенциально могут привести к существенным результатам в ближайшем будущем». В связи с этим он призвал продлить срок на две недели.

До этого Трамп заявил, что вся иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Иран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает 7 апреля в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).