Трамп пообещал уничтожить иранскую цивилизацию в ближайшее время и поднял самолеты над Ближним Востоком. Как на это реагирует мир?

Трамп пригрозил уничтожить целую иранскую цивилизацию в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что целая иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Политик добавил, что мир увидит «один из самых важных моментов уже сегодня вечером». По его словам, «47 лет вымогательства, коррупции и преступлений» завершатся.

Сегодня ночью будет уничтожена целая цивилизация, и ее уже никогда не восстановят. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако, теперь, когда произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более мудрые и менее радикальные умы, возможно, произойдет нечто революционно прекрасное, кто знает? (...). Да благословит Бог великий народ Ирана! Дональд Трамп Президент США

Также стало известно, что восемь самолетов заправщиков военно-воздушных сил (ВВС) США подняли в небо на Ближнем Востоке за несколько часов до истечения срока ультиматума Трампа, сообщает РИА Новости на основе полетных данных. Три Boeing KC-46A Pegasus пролетели в небе над Саудовской Аравией. Один из самолетов-заправщиков отключил транспондер. Также отмечается, что еще один Boeing KC-46A Pegasus и четыре Boeing KC-135 Stratotanker вылетели из Израиля и направляются на восток от границы Иордании.

5 апреля Трамп обратился к властям Ирана с требованием открыть Ормузский пролив. Он пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам и пообещал, что в противном случае руководство страны «будет жить в аду». Он призвал Тегеран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).

Иран заявил о готовности ко всем сценариям

Вице-президент Исламской Республики Реза Ареф заявил, что Иран готов к любым сценариям на фоне ультиматума президента США.

Правительство [Ирана] готово ко всем сценариям, подготовлены все необходимые меры Реза Ареф Вице-президент Ирана

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал угрозы президента США уничтожить Иран прискорбными. Дипломат назвал высказывания Трампа недопустимыми и подчеркнул, что Иран примет соразмерные ответные меры в случае осуществления угроз США.

Пакистан призвал США продлить срок для сделки с Ираном

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к Трампу по ситуации на Ближнем Востоке. По мнению политика, дипломатические усилия «уверенно продвигаются вперед и потенциально могут привести к существенным результатам в ближайшем будущем».

Чтобы позволить дипломатии идти своим чередом, я убедительно прошу президента Трампа продлить срок на две недели Шахбаз Шариф Премьер-министр Пакистана

Шариф также призвал Тегеран открыть Ормузский пролив «на соответствующий двухнедельный период в качестве жеста доброй воли».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп осведомлен о предложении Пакистана по двухнедельному перемирию между США и Ираном.

Сам американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты в настоящее время находятся «в разгаре жарких переговоров» по Ирану.

Как мир реагирует на угрозы США?

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести экстренное заседание совета по обороне из-за угроз США в адрес Ирана. По данным Елисейского дворца,, заседание совета пройдет в 08:30 по местному времени (9:30 по московскому), спустя несколько часов после истечения ультиматума американского лидера в адрес Тегерана.

Ранее Макрон заявил, что не считает военные операции и бомбардировки эффективным способом решения ситуации вокруг Ирана.

Иран — очень плохой режим, это не обсуждается. Я не согласен с ними по многим вопросам. Но я не верю, что мы исправим ситуацию только с помощью бомбардировок или военных операций Эммануэль Макрон Президент Франции

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил угрозы Трампа уничтожить Иран и призвал к немедленным дипломатическим усилиям по прекращению войны на Ближнем Востоке. Также генсек ООН призвал восстановить судоходство в Ормузском проливе.

Не существует военной цели, которая оправдывала бы полное уничтожение инфраструктуры общества или намеренное причинение страданий мирному населению Стефан Дюжаррик Официальный представитель генсека ООН

Зампред Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что с момента применения президентом США Гарри Трумэном двух атомных бомб в Японии в Соединенных Штатах неоднократно возникает соблазн использовать ядерное оружие. По его словам, в настоящий момент ситуация складывается не в пользу США. Он подчеркнул, что в случае гипотетического ядерного удара начнется радиоактивное заражение воздуха и воды. При этом в горной местности поражающий фактор ядерного оружия меньше, чем в пустынях или на равнинах, сказал он. По мнению сенатора, военнослужащие Ирана готовы к защите от радиоактивного заражения.