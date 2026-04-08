Трамп пообещал уничтожить иранскую цивилизацию в ближайшее время и поднял самолеты над Ближним Востоком. Как на это реагирует мир?

Президент США Дональд Трамп заявил, что целая иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Политик добавил, что мир увидит «один из самых важных моментов уже сегодня вечером». По его словам, «47 лет вымогательства, коррупции и преступлений» завершатся.
Сегодня ночью будет уничтожена целая цивилизация, и ее уже никогда не восстановят. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако, теперь, когда произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более мудрые и менее радикальные умы, возможно, произойдет нечто революционно прекрасное, кто знает? (...). Да благословит Бог великий народ Ирана!
Также стало известно, что восемь самолетов заправщиков военно-воздушных сил (ВВС) США подняли в небо на Ближнем Востоке за несколько часов до истечения срока ультиматума Трампа, сообщает РИА Новости на основе полетных данных. Три Boeing KC-46A Pegasus пролетели в небе над Саудовской Аравией. Один из самолетов-заправщиков отключил транспондер. Также отмечается, что еще один Boeing KC-46A Pegasus и четыре Boeing KC-135 Stratotanker вылетели из Израиля и направляются на восток от границы Иордании.
5 апреля Трамп обратился к властям Ирана с требованием открыть Ормузский пролив. Он пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам и пообещал, что в противном случае руководство страны «будет жить в аду». Он призвал Тегеран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).
Иран заявил о готовности ко всем сценариям
Вице-президент Исламской Республики Реза Ареф заявил, что Иран готов к любым сценариям на фоне ультиматума президента США.
Правительство [Ирана] готово ко всем сценариям, подготовлены все необходимые меры
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал угрозы президента США уничтожить Иран прискорбными. Дипломат назвал высказывания Трампа недопустимыми и подчеркнул, что Иран примет соразмерные ответные меры в случае осуществления угроз США.
Пакистан призвал США продлить срок для сделки с Ираном
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к Трампу по ситуации на Ближнем Востоке. По мнению политика, дипломатические усилия «уверенно продвигаются вперед и потенциально могут привести к существенным результатам в ближайшем будущем».
Чтобы позволить дипломатии идти своим чередом, я убедительно прошу президента Трампа продлить срок на две недели
Шариф также призвал Тегеран открыть Ормузский пролив «на соответствующий двухнедельный период в качестве жеста доброй воли».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп осведомлен о предложении Пакистана по двухнедельному перемирию между США и Ираном.
Сам американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты в настоящее время находятся «в разгаре жарких переговоров» по Ирану.
Как мир реагирует на угрозы США?
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести экстренное заседание совета по обороне из-за угроз США в адрес Ирана. По данным Елисейского дворца,, заседание совета пройдет в 08:30 по местному времени (9:30 по московскому), спустя несколько часов после истечения ультиматума американского лидера в адрес Тегерана.
Ранее Макрон заявил, что не считает военные операции и бомбардировки эффективным способом решения ситуации вокруг Ирана.
Иран — очень плохой режим, это не обсуждается. Я не согласен с ними по многим вопросам. Но я не верю, что мы исправим ситуацию только с помощью бомбардировок или военных операций
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил угрозы Трампа уничтожить Иран и призвал к немедленным дипломатическим усилиям по прекращению войны на Ближнем Востоке. Также генсек ООН призвал восстановить судоходство в Ормузском проливе.
Не существует военной цели, которая оправдывала бы полное уничтожение инфраструктуры общества или намеренное причинение страданий мирному населению
Зампред Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что с момента применения президентом США Гарри Трумэном двух атомных бомб в Японии в Соединенных Штатах неоднократно возникает соблазн использовать ядерное оружие. По его словам, в настоящий момент ситуация складывается не в пользу США. Он подчеркнул, что в случае гипотетического ядерного удара начнется радиоактивное заражение воздуха и воды. При этом в горной местности поражающий фактор ядерного оружия меньше, чем в пустынях или на равнинах, сказал он. По мнению сенатора, военнослужащие Ирана готовы к защите от радиоактивного заражения.