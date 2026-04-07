20:46, 7 апреля 2026Россия

В Совфеде объяснили угрозы Трампа об уничтожении целой цивилизации

Сенатор Климов: Один из предшественников Трампа применил две атомные бомбы
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анастасия Березина / РИА Новости

С момента применения президентом США Гарри Трумэном двух атомных бомб в Японии в Вашингтоне неоднократно возникает соблазн использовать ядерное оружие. Об этом заявил зампред Совфеда по международным делам Андрей Климов, чьи слова приводит «Радиоточка НСН».

«Не стоит забывать, что один из предшественников Трампа применил против гражданского населения аж две атомные бомбы без всякой военной необходимости. С тех пор в Вашингтоне не первый раз возникает соблазн использовать свои военные изделия», — сказал он.

По словам сенатора, сейчас ситуация складывается не в пользу США. В случае гипотетического ядерного удара начнется радиоактивное заражение воздуха и воды. При этом в горной местности поражающий фактор ядерного оружия меньше, чем в пустынях или на равнинах.

Политик добавил, что, по его мнению, военнослужащие Ирана готовы к защите от радиоактивного заражения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что целая иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Тегеран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).

    Последние новости

    На Ближнем Востоке начали готовиться к скорому апокалипсису в Иране

    Москвичам предсказали аномальное тепло

    В Японии допустили изменение подхода к импорту российской нефти

    Иран заявил о пересечении США и Израилем всех границ

    Небензя объяснил вето России на проект резолюции по Ормузскому проливу

    ЦРУ впервые применило в Иране секретное устройство «Призрачный шепот»

    В США жестко отреагировали на вето России и Китая по Ормузскому проливу

    Уничтожение бойцов ВСУ дроноводом армии России сняли на видео

    Люди вышли на улицы с огромными пенисами в руках

    Неожиданно провалившийся под лед в России лесной кот нашел способ выбраться

    Все новости
