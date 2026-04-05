Пообещавший Ирану ад Трамп обозначил дедлайн для страны

Трамп: Дедлайн для Ирана истечет 7 апреля в 20 часов по восточному времени

Президент США Дональд Трамп, ранее обругавший власти Ирана и пообещавший им ад в случае отказа открыть Ормузский пролив, обозначил дедлайн для страны. Публикация доступна в соцсети Truth Social.

Отмечается, что дедлайн истечет во вторник, 7 апреля, в 20:00 по восточному времени (4:00 8 апреля по московскому). Другие детали американский президент не привел.

5 апреля Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран вскоре смогут заключить сделку. По словам американского главы, «есть хороший шанс», что это произойдет в понедельник, 6 апреля.

Перед этим хозяин Белого дома в соцсетях матом обратился к руководству Ирана, назвав их «сумасшедшими ублюдками» и призвав открыть «чертов пролив». Трамп также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам.