5 апреля 2026

Пообещавший Ирану ад Трамп обозначил дедлайн для страны

Маргарита Щигарева
Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп, ранее обругавший власти Ирана и пообещавший им ад в случае отказа открыть Ормузский пролив, обозначил дедлайн для страны. Публикация доступна в соцсети Truth Social.

Отмечается, что дедлайн истечет во вторник, 7 апреля, в 20:00 по восточному времени (4:00 8 апреля по московскому). Другие детали американский президент не привел.

5 апреля Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран вскоре смогут заключить сделку. По словам американского главы, «есть хороший шанс», что это произойдет в понедельник, 6 апреля.

Перед этим хозяин Белого дома в соцсетях матом обратился к руководству Ирана, назвав их «сумасшедшими ублюдками» и призвав открыть «чертов пролив». Трамп также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам.

