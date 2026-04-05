16:53, 5 апреля 2026Мир

Трамп сделал заявление о сделке с Ираном

Трамп заявил, что США и Иран могут достичь сделки в понедельник
Ольга Коровина

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран вскоре смогут заключить сделку. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам американского лидера, «есть хороший шанс», что сделка будет заключена в понедельник, 6 апреля. «Сейчас они ведут переговоры», — уточнил Трамп. Как отмечает источник, в противном случае президент не исключает возможность «взорвать все и забрать нефть».

Ранее Трамп обратился к властям Ирана с требованием открыть Ормузский пролив. Американский глава назвал их ублюдками, пригрозил мощными ударами по энергетическим объектам и мостам, а также матом высказался о ситуации. В завершение публикации политик добавил фразу «хвала Аллаху».

