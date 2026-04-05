15:25, 5 апреля 2026

Трамп призвал «сумасшедших ублюдков» открыть «чертов пролив»

Трамп назвал власти Ирана ублюдками и матом призвал их открыть Ормузский пролив
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Президент США Дональд Трамп обратился к властям Ирана с требованием открыть Ормузский пролив. В посте в соцсети Truth Social американский глава также назвал их ублюдками и матом высказался о ситуации.

Трамп пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам. «Откройте чертов пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или вы будете жить в аду», — призвал он руководство Ирана. В завершение публикации политик добавил фразу «хвала Аллаху».

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Иран продолжает демонстрировать силу, не открывая Ормузский пролив. Он выразил мнение, что Трамп не рассчитывал на такой шаг Тегерана.

Перед этим хозяин Белого дома объявил, что США «могут легко открыть» Ормузский пролив и забрать оттуда нефть. По словам Трампа, Америке это удастся, если у нее будет «немного больше времени».

