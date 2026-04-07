Трамп пригрозил уничтожением целой цивилизации в Иране

Трамп: Целая иранская цивилизация будет уничтожена и не будет восстановлена

Президент США Дональд Трамп заявил, что целая иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Сегодня ночью будет уничтожена целая цивилизация, и ее уже никогда не восстановят. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако, теперь, когда произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более мудрые и менее радикальные умы, возможно, произойдет нечто революционно прекрасное, кто знает? (...). Да благословит Бог великий народ Ирана!» — указал глава Белого дома.

По словам Трампа, мир увидит «один из самых важных моментов уже сегодня вечером». Он добавил, что «47 лет вымогательства, коррупции и преступлений» завершатся.

5 апреля президент США Дональд Трамп нецензурно обратился к руководству Ирана и призвал открыть «чертов пролив». Он также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам. Он поставил дедлайн Исламской Республике, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.