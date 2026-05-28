19:57, 28 мая 2026

Николас Кейдж сменил фамилию

Актер Николас Кейдж отказался от своей настоящей фамилии Коппола
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола и сменил ее на псевдоним. Об этом он рассказал изданию Variety.

«Я Ник Кейдж. В прошлом году я официально сменил свое имя. Лучше быть патриархом своей собственной маленькой семьи, чем шутовским кузеном на периферии чужой», — пояснил артист.

Кейдж — племянник культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и актрисы Талии Шайр. Он является двоюродным братом режиссера Софии Копполы.

Ранее стало известно, что Николас Кейдж во время ссоры с будущей женой, певицей Лизой Мари Пресли выбросил за борт ее помолвочное кольцо за миллионы рублей. При этом впоследствии он отправил команду водолазов на поиски украшения, однако они не увенчались успехом. Об этом рассказала мать исполнительницы, бывшая жена певца Элвиса Пресли Присцилла Пресли.

