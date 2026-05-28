Николас Кейдж сменил фамилию

Актер Николас Кейдж отказался от своей настоящей фамилии Коппола

Американский актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола и сменил ее на псевдоним. Об этом он рассказал изданию Variety.

«Я Ник Кейдж. В прошлом году я официально сменил свое имя. Лучше быть патриархом своей собственной маленькой семьи, чем шутовским кузеном на периферии чужой», — пояснил артист.

Кейдж — племянник культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и актрисы Талии Шайр. Он является двоюродным братом режиссера Софии Копполы.

Ранее стало известно, что Николас Кейдж во время ссоры с будущей женой, певицей Лизой Мари Пресли выбросил за борт ее помолвочное кольцо за миллионы рублей. При этом впоследствии он отправил команду водолазов на поиски украшения, однако они не увенчались успехом. Об этом рассказала мать исполнительницы, бывшая жена певца Элвиса Пресли Присцилла Пресли.