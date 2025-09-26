Николас Кейдж во время ссоры с невестой выбросил за борт ее кольцо за миллионы рублей

Американский актер Николас Кейдж во время ссоры с будущей женой, певицей Лизой Мари Пресли выбросил за борт ее помолвочное кольцо за миллионы рублей. Об этом в книге Softly, As I Leave You: Live After Elvis рассказала мать исполнительницы, бывшая жена певца Элвиса Пресли Присцилла Пресли, сообщает Daily Mail.

Конфликт между артистом и его невестой произошел в рамках совместного отдыха на яхте в Южной Калифорнии в сентябре 2001 года. «Что-то послужило причиной их очередной грандиозной ссоры, и Лиза сорвала помолвочное кольцо и бросила его в Ника», — говорится в издании.

В свою очередь Кейдж взял данную драгоценность стоимостью 65 тысяч долларов (примерно 5,4 миллиона рублей) и «в ярости» выбросил в Тихий океан. При этом впоследствии он отправил команду водолазов на поиски украшения, однако они не увенчались успехом. «Насколько мне известно, кольцо все еще там [в океане]», — отметила автор книги.

