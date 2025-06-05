Внешность 61-летнего Николаса Кейджа на съемках нового фильма удивила фанатов

Американский актер, режиссер и продюсер Николас Кейдж попал в объективы папарацци на съемках нового фильма «Мэдден» и удивил фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Page Six.

61-летний артист предстал перед камерами в синем спортивном костюме, белых кроссовках и рубашке. При этом он носил длинные светлые пряди. На размещенных кадрах также видно, что Кейдж набрал несколько килограммов.

Читатели портала обсудили внешность звезды «Собирателя душ» и «Призрачного гонщика» в комментариях под снимками. «Боже мой, я думал, это Жерар Депардье», «Удивительная трансформация», «Он выглядит лучше, когда набирает вес», «Наконец-то он снимается в чем-то креативном», «Действительно неузнаваем», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американский актер и кинопродюсер Брэд Питт, который недавно сменил имидж, снялся для мужского журнала GQ и вызвал ажиотаж в сети.