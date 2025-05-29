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20:38, 29 мая 2025Ценности

Сменивший имидж Брэд Питт снялся для журнала и вызвал ажиотаж в сети

Мария Винар

Фото: @gq / @danielvriley

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт снялся для мужского журнала GQ и вызвал ажиотаж в сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

61-летний голливудский артист предстал на размещенном кадре в черном расстегнутом комбинезоне бренда Louis Vuitton и кожаных сапогах марки Saint Laurent. При этом его внешний вид дополнили шапка, открывающая уши, желтые перчатки и подвеска в виде золотого орла. Кроме того, Питт позировал перед камерой с короткой седой бородой.

Поклонники оценили преображение знаменитости в комментариях под фотосессией. «Почему он все еще так чертовски красив?», «Он потрясающий», «Брэд все еще шикарен», «Красавчик», «Этот снимок сделал мой день», «Прекрасный мужчина», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт кардинально сменил имидж. Тогда папарацци запечатлели актера в салоне автомобиля с новой стрижкой.

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