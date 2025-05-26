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14:20, 26 мая 2025Ценности

Кардинальная смена имиджа Брэдом Питтом вызвала споры в сети

Мария Винар

Фото: Backgrid / Legion-Media

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт кардинально сменил имидж и вызвал споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Папарацци запечатлели 61-летнего актера в Лос-Анджелесе. Он находился за рулем автомобиля в черных солнцезащитных очках и белой куртке. На размещенных кадрах видно, что Питт побрился налысо.

Пользователи сети оценили решение артиста вернуться к культовой прическе, которую он носил в начале и конце 1990-х годов. «Обожаю Брэда с короткой стрижкой! Шикарный мужчина», «Он красивый», «Не поклонник Брэда Питта, но он очень хорошо постарел», «Такое ощущение, будто ему полностью пересадили волосы», «Он всегда хорошо выглядит, но бритая голова — это для роли в кино», «Он просто сделал обычную стрижку», «Ужасный выбор», — обсуждали они в комментариях под материалом.

В феврале сообщалось, что Брэд Питт снялся топлес в новом фильме о гонщиках под названием F1.

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