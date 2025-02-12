61-летний Брэд Питт снялся топлес в новом фильме

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт снялся топлес в новом фильме о гонщиках под названием F1. Тизер фильма доступен на YouTube-канале IGN.

61-летний артист предстал на одном из кадров видео, лежа на диване в белых спортивных брюках и черно-белых кроссовках для автогонок. При этом он продемонстрировал обнаженный торс, покрытый татуировками. В описании ролика указано, что премьера ленты запланирована на лето текущего года.

Известно, что Питт начал делать татуировки во время романа с коллегой Анджелиной Джоли, отмечает Daily Mail. Среди них в том числе дата рождения бывшей возлюбленной, фраза «Знай свои права», крест и инициалы шестерых детей.

В декабре 2024 года сообщалось, что американская актриса, модель, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли вышла в свет с новой татуировкой.