49-летняя Анджелина Джоли вышла в свет с новым тату

49-летняя актриса Анджелина Джоли вышла в свет с новым тату в виде птицы

Американская актриса, модель, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли вышла в свет с новой татуировкой. Кадры приводит Daily Mail.

49-летняя звезда посетила церемонию вручения независимой кинопремии «Готэм» в Нью-Йорке, США. Она предстала перед камерами в черном платье свободного кроя без рукавов. Артистка распустила волосы, подчеркнула глаза черной подводкой и надела на руку массивный золотистый браслет.

При этом знаменитость также продемонстрировала очередной рисунок на теле. Так, у нее на плече появилось тату в виде летящей птицы, похожее на изображение, ранее набитое на груди.

В сентябре Анджелина Джоли в мини-платье снялась для журнала CR Fashion Book.