Анджелина Джоли в мини-платье снялась для журнала

49-летняя Анджелина Джоли в мини-платье снялась для журнала CR Fashion Book

Американская актриса, модель, посол доброй воли Организации Объединенных Наций (ООН) Анджелина Джоли снялась для журнала CR Fashion Book. Соответствующие черно-белые кадры появились на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя знаменитость предстала перед камерой, сидя на полу со скрещенными ногами и руками. Она надела мини-платье и уложила волосы в ломаные кудри, оставив их торчать в разные стороны. Также звезда нанесла макияж с густыми черными стрелками на верхних и нижних веках.

Известно, что автором снимков выступил швейцарско-итальянский дуэт фэшн-фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи, более известный как Luigi & Iango.

Ранее в сентябре сообщалось, что Анджелина Джоли начала скрывать худобу с помощью теплой одежды.