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14:16, 13 сентября 2024Ценности

Анджелина Джоли начала скрывать худобу с помощью теплой одежды

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли начала скрывать худобу с помощью теплой одежды. Об этом пишет In Touch Weekly.

Анонимный инсайдер рассказал, что звезда «Малефисенты» устала от бесконечного внимания к ее фигуре. По этой причине она вынуждена носить закрытые и теплые вещи даже в жаркую погоду. «Люди в окружении Энджи все еще беспокоятся, но теперь они знают, что лучше не поднимать эту тему. Она ясно дала понять, что это ее жизнь, ее тело и никто не должен больше задавать ей вопросов об этом — и точка», — заявил собеседник портала.

По словам источника, Джоли была худой с детства. «Она ни в коем случае не недоедает, и слухи о том, что у нее опасно низкий вес или есть какое-то расстройство пищевого поведения, далеки от истины и крайне жестоки», — объяснил он.

В июне сообщалось, что Анджелина Джоли захотела фигуру, как у партнерши по фильму, актрисы Холли Берри.

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      Мария Винар
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