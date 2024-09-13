Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли начала скрывать худобу с помощью теплой одежды. Об этом пишет In Touch Weekly.

Анонимный инсайдер рассказал, что звезда «Малефисенты» устала от бесконечного внимания к ее фигуре. По этой причине она вынуждена носить закрытые и теплые вещи даже в жаркую погоду. «Люди в окружении Энджи все еще беспокоятся, но теперь они знают, что лучше не поднимать эту тему. Она ясно дала понять, что это ее жизнь, ее тело и никто не должен больше задавать ей вопросов об этом — и точка», — заявил собеседник портала.

По словам источника, Джоли была худой с детства. «Она ни в коем случае не недоедает, и слухи о том, что у нее опасно низкий вес или есть какое-то расстройство пищевого поведения, далеки от истины и крайне жестоки», — объяснил он.

В июне сообщалось, что Анджелина Джоли захотела фигуру, как у партнерши по фильму, актрисы Холли Берри.