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15:43, 1 июня 2023Ценности

Анджелина Джоли захотела фигуру как у Холли Берри

Анджелина Джоли захотела фигуру как у партнерши по боевику Maude v Maude Холли Берри

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Американская актриса, режиссер и продюсер Анджелина Джоли захотела фигуру как у партнерши по фильму, актрисы Холли Берри. Соответствующий материал публикует RadarOnline.

Известно, что звезды исполнят роли в боевике Maude v Maude («Мод против Мод»). В настоящее время идет подготовка к съемкам, в рамках которой 47-летняя Джоли обратилась к 56-летней коллеге с просьбой помочь ей привести тело в форму, сообщает источник издания.

«Анджелина не может перестать говорить о мускулах Холли. Она хочет хоть немного приблизиться к ее параметрам, и Холли согласилась помочь воплотить эту мечту в жизнь», — рассказал инсайдер.

Отмечается, что Берри заставляет свою протеже пить костный бульон, употреблять полезные жиры и выполнять силовые тренировки. По словам источника, ранее Джоли перестала следить за здоровьем из-за проблем в личной жизни, однако новая роль мотивировала ее уделять больше внимания своему физическому состоянию. «Она — кожа да кости. (...) Энджи слаба и совершенно не в форме, но она полна решимости победить с помощью Холли», — заключил собеседник издания.

В мае сообщалось, что Анджелина Джоли объявила о запуске модного дома Atelier Jolie. Знаменитость сообщила, что к открытию собственного бренда одежды и аксессуаров ее подтолкнуло многолетнее сотрудничество с портными и ювелирными мастерами.

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    Алина Гостева
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