Анджелина Джоли нашла новый способ заработать

Актриса Анджелина Джоли объявила о запуске собственного модного дома Atelier Jolie

Американская актриса, режиссер и продюсер Анджелина Джоли объявила о запуске модного дома Atelier Jolie. О новом способе заработка она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала пост, в котором сообщила, что к открытию собственного бренда одежды и аксессуаров ее подтолкнуло многолетнее сотрудничество с портными и ювелирными мастерами. По словам телезвезды, клиенты будут самостоятельно разрабатывать дизайны нарядов, а воплощением их идей займется креативная команда.

«Atelier Jolie — это место для творческих людей, которые будут сотрудничать с квалифицированными портными, закройщиками и мастерами со всего мира. К этому запуску меня побудило глубокое уважение к портным и мастерам, с которыми я работала на протяжении многих лет, а также желание стать частью движения самовыражения», — пояснила Джоли в описании.

При этом актриса уточнила, что в работе швеи будут использовать только качественные винтажные ткани, поскольку она является сторонницей устойчивой моды. «Вы сможете отремонтировать или переработать вещь из своего шкафа, которую хотите оживить, улучшить ее посадку, вдохнуть новую жизнь в то, что можно было бы выбросить, и создать качественную семейную реликвию с личным смыслом», — заключила она.

В январе сообщалось, что Джоли решила закрыть свой благотворительный фонд по борьбе с насилием в отношении женщин. Такое решение она приняла из-за финансовых трудностей. Кроме того, звезда перестала быть послом доброй воли ООН по делам беженцев. Она заявила, что хочет продолжить помогать беженцам за пределами организации.