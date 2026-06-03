Найден простой способ снизить риск преждевременной смерти

BJSM: От 90 до 120 минут силовых тренировок в неделю снижают риск ранней смерти

Ученые выяснили, что для снижения риска преждевременной смерти достаточно уделять силовым тренировкам от 90 до 120 минут в неделю. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в British Journal of Sports Medicine (BJSM), которые проанализировали данные более 147 тысяч человек за 30 лет наблюдений.

Исследователи оценивали, сколько времени участники тратили на упражнения с отягощениями или собственным весом, а также на аэробные нагрузки — ходьбу, бег, плавание и другие виды активности. За время наблюдения было зарегистрировано почти 36 тысяч смертей, что позволило проследить связь между тренировками и долгосрочным здоровьем.

Оказалось, что 90–119 минут силовых тренировок в неделю были связаны с наибольшей пользой. У таких людей риск смерти от любых причин был на 13 процентов ниже. Кроме того, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 19 процентов, а от неврологических заболеваний — на 27 процентов. При этом увеличение времени тренировок свыше двух часов в неделю не приносило дополнительных преимуществ.

Самые впечатляющие результаты наблюдались у людей, которые сочетали силовые упражнения с регулярной аэробной активностью. В этой группе риск преждевременной смерти оказался на 45–58 процентов ниже по сравнению с малоподвижными участниками.

Ранее стало известно, что от 560 до 610 минут активности в неделю снижает риск развития инфаркта.