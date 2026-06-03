Организовавшая «резиновые квартиры» для мигрантов ОПГ попалась в российском регионе

В Татарстане полиция раскрыла ОПГ, легализовавшую более 2 тысяч мигрантов

В Татарстане полиция раскрыла организованную преступную группу (ОПГ), которая при помощи «резиновых квартир» легализовала более двух тысяч мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Участники подозреваются в организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями. Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали поддельные документы о найме жилья и трудоустройстве иностранцев. Организаторы схемы — гражданки одной из стран ближнего зарубежья — искали клиентов через рекламу в соцсетях, собирали документы и распределяли деньги.

В состав группы входили ранее неоднократно судимые россияне. Они регистрировали мигрантов в «резиновых квартирах» и заключали фиктивные трудовые договоры. За два года таким образом были незаконно легализованы более 2700 иностранцев. Пятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Устанавливаются все соучастники.

Ранее в Москве осудили экс-полицейских за легализацию более двух тысяч мигрантов.