18:48, 3 марта 2026

Бывшие российские полицейские легализовали почти 2,5 тысячи иностранных граждан

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве осудили экс-полицейских за легализацию более двух тысяч мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Они признаны виновными по статьям 291 («Дача взятки»), 290 («Получение взятки»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

По данным следствия, в период с февраля по июль 2022 года бывшие сотрудники правоохранительных органов организовали незаконное пребывание в России иностранных граждан и лиц без гражданства. Они поставили на фиктивный миграционный учет 2 425 иностранных граждан от имени различных юридических компаний, которые фактически по указанным адресам не находились. За это они получили взятку в размере более шести миллионов рублей.

Суд приговорил их к срокам от пяти до 13 лет лишения свободы, а также наложил арест на имущество фигурантов на сумму более 7,5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что стала известна причина задержания заместителя председателя правления «Газпром нефти».

