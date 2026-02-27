Реклама

11:04, 27 февраля 2026Силовые структуры

Стала известна причина задержания заместителя председателя правления «Газпром нефти»

В Петербурге задержали зампреда правления «Газпром нефти» Джалябова за взятки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова задержали в Санкт-Петербурге за взятки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным ведомства, в период с 2021 по 2022 год он занимал пост директора филиала ООО «Газпром инвест» и многократно получал незаконные вознаграждения от коммерческих организаций за заключение контрактов, выполнение подрядных работ и общее покровительство. В том числе в виде взятки ему были предоставлены моторная лодка и квартиры в Сочи. Общая сумма составила около 30 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что задержан заместитель председателя правления «Газпром нефти».

