Стала известна причина задержания заместителя председателя правления «Газпром нефти»

Заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова задержали в Санкт-Петербурге за взятки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.
По данным ведомства, в период с 2021 по 2022 год он занимал пост директора филиала ООО «Газпром инвест» и многократно получал незаконные вознаграждения от коммерческих организаций за заключение контрактов, выполнение подрядных работ и общее покровительство. В том числе в виде взятки ему были предоставлены моторная лодка и квартиры в Сочи. Общая сумма составила около 30 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что задержан заместитель председателя правления «Газпром нефти».