10:35, 27 февраля 2026Силовые структуры

Задержан заместитель председателя правления «Газпром нефти»

В Петербурге задержали зампреда правления «Газпром нефти» Джалябова
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заместитель председателя правления «Газпром нефти» задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об Антоне Джалябове, в настоящее время с ним проводятся следственные действия. Задержанный обвиняется во взятке на сумму свыше 29 миллионов рублей. В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.

Ранее сообщалось, что бывшего директора Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николая Ермолаева заподозрили в получении взятки в восемь миллионов рублей за покровительство.

