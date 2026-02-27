Задержан заместитель председателя правления «Газпром нефти»

В Петербурге задержали зампреда правления «Газпром нефти» Джалябова

Заместитель председателя правления «Газпром нефти» задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об Антоне Джалябове, в настоящее время с ним проводятся следственные действия. Задержанный обвиняется во взятке на сумму свыше 29 миллионов рублей. В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.

Ранее сообщалось, что бывшего директора Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николая Ермолаева заподозрили в получении взятки в восемь миллионов рублей за покровительство.