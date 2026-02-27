Бывшего главу российского морского порта обвинили в многомиллионной взятке

Бывшего главу Владивостокского порта обвинили во взятке на 8 миллионов рублей

Бывшего директора Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николая Ермолаева заподозрили в получении взятки в 8 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, обвиняемый получил деньги за покровительство строительной компании при проведении строительно-монтажных работа на территории порта. В настоящее время Николай Ермолаев находится в СИЗО. Ранее в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее дальневосточная транспортная прокуратура подала в суд иск об изъятии в доход государства активов бывшего начальника таможенного поста «Морской порт Владивосток», которые были приобретены им на незаконные доходы.