Силовые структуры
07:08, 27 февраля 2026

Бывшего главу российского морского порта обвинили в многомиллионной взятке

Бывшего главу Владивостокского порта обвинили во взятке на 8 миллионов рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Бывшего директора Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николая Ермолаева заподозрили в получении взятки в 8 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, обвиняемый получил деньги за покровительство строительной компании при проведении строительно-монтажных работа на территории порта. В настоящее время Николай Ермолаев находится в СИЗО. Ранее в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее дальневосточная транспортная прокуратура подала в суд иск об изъятии в доход государства активов бывшего начальника таможенного поста «Морской порт Владивосток», которые были приобретены им на незаконные доходы.

