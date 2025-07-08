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13:37, 8 июля 2025Силовые структуры

Состояние бывшего таможенника российского морского порта оценили в 40 миллионов рублей

Подан иск об изъятии активов на ₽40 млн у экс-главы таможни порта Владивостока
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Дальневосточная транспортная прокуратура подала в суд иск об изъятии в доход государства активов бывшего начальника таможенного поста «Морской порт Владивосток», которые были приобретены им на незаконные доходы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

У экс-таможенника обнаружены имущество и наличность на общую сумму в 40 миллионов рублей, в том числе квартира в Москве и автомобиль марки Lexus, которые оформлены на близких родственников.

Имущество стоимостью 29 миллионов рублей и 11 миллионов рублей арестованы.

Иск прокуратуры поступил в Советский районный суд Владивостока, уточнили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов Приморского края. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 24 июля.

Ранее сообщалось о начале судебного процесса над заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Еленой Ягодкиной и ее подчиненными — заместителями начальника Центральной акцизной таможни ФТС Артемом Сероштаном и Александром Антиповым. Они не признали свою вину в превышении должностных полномочий за выдачу акцизных марок. Ущерб бюджету оценен в 1,2 миллиарда рублей.

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