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07:41, 7 мая 2025Силовые структуры

Замглавы ФТС заявила о непонимании обвинения по делу об акцизах

Замглавы ФТС Ягодкина заявила, что не понимает обвинение по делу об акцизах
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Заместитель руководителя ФТС Елена Ягодкина заявила в суде, что не понимает оглашенное обвинительное заключение по делу о выдаче акцизных марок для реализации контрафактной продукции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ягодкиной, обвинительное заключение не содержит ссылки на конкретные нормативно-правовые или нормативные организационно-распорядительные документы, устанавливающими полномочия начальника главного управления Федерального законодательства, который регулирован в ФНС России.

Ее подчиненные — заместители начальника Центральной акцизной таможни ФТС РФ Артем Сероштан и Александр Антипов, которые также проходят по делу — вину в суде не признали.

Ранее сообщалось, что Ягодкина обжаловала свой арест. Ее задержали 26 марта 2024 года по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, Ягодкина и двое ее подчиненных выдали в 2018-2019 годах акцизные марки двум компаниям, которые имели задолженность перед таможней. В результате это причинило ущерб госбюджету в 1,2 миллиарда рублей.

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