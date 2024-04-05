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14:58, 5 апреля 2024Силовые структуры

Замруководителя ФТС России Елена Ягодкина обжаловала свой арест

В суд Москвы поступила жалоба на арест замруководителя ФТС России Ягодкиной

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елена Ягодкина подала апелляционную жалобу на свой арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

О поступлении жалобы генерал-полковника таможенной службы стало известно в пятницу, 5 апреля. Дата судебного заседания пока не назначена.

Чиновница была задержана 26 марта, а на следующий день арестована решением Басманного суда Москвы. Она обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

По предварительным данным, Ягодкину подозревают в ряде коррупционных преступлений, связанных с начислением таможенных пошлин.

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      Олеся Мицкевич
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