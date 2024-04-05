Замруководителя ФТС России Елена Ягодкина обжаловала свой арест

В суд Москвы поступила жалоба на арест замруководителя ФТС России Ягодкиной

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елена Ягодкина подала апелляционную жалобу на свой арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

О поступлении жалобы генерал-полковника таможенной службы стало известно в пятницу, 5 апреля. Дата судебного заседания пока не назначена.

Чиновница была задержана 26 марта, а на следующий день арестована решением Басманного суда Москвы. Она обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

По предварительным данным, Ягодкину подозревают в ряде коррупционных преступлений, связанных с начислением таможенных пошлин.

