Замруководителя ФТС России Елене Ягодкиной предъявили обвинение в суде

Замруководителя ФТС Ягодкиной предъявили обвинение в превышении полномочий

Заместителю руководителя ФТС России генерал-полковнику таможенной службы Елене Ягодкиной предъявили обвинение по уголовному делу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Басманном суде Москвы.

Женщина обвиняется по пункту «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. В скором времени ей изберут меру пресечения.

Ранее следствие попросило суд арестовать замруководителя по делу о превышении должностных полномочий.

Чиновница была задержана 26 марта после окончания заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. В ее кабинете прошел обыск.

