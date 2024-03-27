Следствие просит арестовать замруководителя ФТС России Елену Ягодкину

Следствие просит Басманный суд арестовать замруководителя ФТС России Ягодкину

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать заместителя руководителя ФТС России генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее ходатайство поступило в суд. Ягодкину подозревают по пункту «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ.

Замруководителя ФТС задержали 26 марта сразу после окончания заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. В ее кабинете уже прошел обыск.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае сотрудники ФСБ вскрыли группировку рейдеров из числа руководителей Министерства экономического развития.