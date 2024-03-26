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13:12, 26 марта 2024Силовые структуры

Заместителя руководителя ФТС России задержали за коррупцию

«112»: в Москве задержали замруководителя ФТС России Ягодкину

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве задержали заместителя руководителя ФТС России генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По данным канала, ее подозревают в ряде коррупционных преступлений, связанных с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.

Отмечается, что Ягодкину задержали сразу после окончания заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. В ее кабинете уже прошел обыск. Сейчас замруководителя ФТС России на допросе в Следственном комитете России.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае сотрудники ФСБ вскрыли группировку рейдеров из числа руководителей Министерства экономического развития. В отношении них следователи возбудили уголовное дело по статьям 286 («Превышение должностных полномочий»), 158 («Кража») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Обвиняемых заключили под стражу.

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      Екатерина Кашурникова
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