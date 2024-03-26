ФСБ вскрыла группировку рейдеров из числа руководителей Минэкономразвития

В Ставропольском крае ФСБ вскрыла группировку из руководителей Минэкономразвития

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ вскрыли группировку рейдеров из числа руководителей Министерства экономического развития. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители задержали участников этой преступной группы. В отношении них следователи возбудили уголовное дело по статьям 286 («Превышение должностных полномочий»), 158 («Кража») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Обвиняемых заключили под стражу.

Задержанные досрочно прекратили действие лицензии на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края одной из организаций в Минеральных Водах. В ведомстве заявили, что это было сделано в целях рейдерского захвата производственных мощностей для получения сверхприбыли. Обвиняемые действовали в сговоре с бизнесменами. По версии следствия, они также похитили природный газ у одной из нефтегазовых компаний региона.

Ранее сотрудники бизнес-центра «Манхэттен» в Екатеринбурге сообщили о рейдерском захвате тремя десятками неизвестных.